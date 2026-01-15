TMW
L'Union Brescia si rinforza ancora a centrocampo. Dalla Giana arriva Lamesta: firma biennale
Indizio social per il nuovo acquisto dell'Union Brescia, con il club che ha preannunciato un colpo per la zona mediana del campo. Il profilo in questione è Alessandro Lamesta, che lascia quindi la Giana Erminio per trasferirsi alla formazione di patron Giuseppe Pasini, al momento seconda in classifica nel Girone A di Serie C, lo stesso della compagine di Gorgonzola. Che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, saluta il classe 1996 a titolo definitivo: con la Leonessa, Lamesta ha firmato un biennale.
