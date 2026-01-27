Iliev: "Sempre grato a Pisacane. A Cerignola la pazienza e il lavoro ha pagato"

“All’inizio non è stato per niente semplice, non conoscevo la lingua, ma poi mi sono integrato. Poi sono arrivato alla Primavera del Cagliari dove sono stato allenato da Pisacane che mi ha schierato in un momento delicato e gli sarò sempre grato per questo”. Il portiere dell’Audace Cerignola Velizar-Iliya Iliev ha parlato così all’edizione barese de La Repubblica tornando sul suo arrivo in Italia per poi soffermarsi sull’attualità.

“Sono al primo anno fra i grandi e all’inizio ho dovuto ambientarmi alla nuova realtà e allo spogliatoio. Gioco per una società che ha tanti tifosi, ci seguono in casa e in trasferta. È una responsabilità in più. - spiega ancora il classe 2005 - Ho aspettato con pazienza, poi a fine ottobre sono entrato in porta e da allora sto giocando tanto. Sono felice dei numeri messi insieme sin qui, premiano il lavoro quotidiano della squadra e su me stesso”.

Il bulgaro si sofferma poi sui suoi modelli che vanno da Emiliano Martinez dell’Aston Villa a Gianluigi Donnarumma del Manchester City passando poi per quel Elia Caprile che ha incrociato a Cagliari (“È un grandissimo portiere, tra i migliori d’Italia. Mi è capitato di allenarmi tante volte con lui, anche in prima squadra”).