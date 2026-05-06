Napoli, i rinforzi per il finale di stagione: Conte recupera due pedine. Uno solo ai box
Antonio Conte guarda con attenzione all’infermeria in vista dei prossimi impegni del Napoli, con l’obiettivo di recuperare almeno parte dei giocatori attualmente indisponibili. I giorni che porteranno alla sfida contro il Bologna saranno decisivi soprattutto per valutare le condizioni di Vergara e Olivera.
Il centrocampista offensivo azzurro è fermo dal 6 marzo, dalla partita contro il Torino, a causa del problema al piede sinistro che continua a rallentarne il recupero. Lo staff medico seguirà quotidianamente l’evoluzione della situazione prima di stabilire se potrà tornare a disposizione per le gare imminenti contro Bologna e Pisa.
Più complicata, invece, la situazione legata a David Neres. L’esterno brasiliano non ha ancora recuperato completamente dal problema fisico accusato nelle scorse settimane e al momento appare difficile immaginarlo tra i convocati a breve termine.
Le notizie migliori arrivano però da Giovanni Di Lorenzo. Il capitano è ormai pienamente recuperato dopo essere tornato tra i convocati già nella trasferta di Como, pur senza scendere in campo. L’idea concreta è quella di rilanciarlo dal primo minuto già lunedì prossimo.
Per Conte sarebbe un recupero fondamentale, non solo sul piano tecnico ma anche per leadership ed esperienza, in un momento cruciale della stagione del Napoli.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30