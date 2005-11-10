Il Campobasso supera l'Atalanta U23, Mangia: "Bravi a restare lucidi e a ripartire"
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Andrea Piras
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Oggi alle 12:34Serie C
autore Andrea Piras
25.10.2026 12:34Serie C
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Dopo il successo contro l'Atalanta U23, il tecnico del Campobasso Devis Mangia ha commentato: "Abbiamo fatto una buona gara. Siamo andati per l'ennesima volta sotto in modo immeritato, visto che loro non avevano mai tirato in porta fino a quel momento e noi avevamo già creato situazioni molto importanti. Siamo stati bravi a rimanere equilibrati, a ripartire, a restare lucidi per pareggiarla prima e poi andare in vantaggio.
Ho visto tantissima applicazione da parte di tutti, anche nella fase di non possesso. Il gol di Bifulco? Se lo meritava. Non gli ho mai rimproverato nulla perché ha sempre avuto un atteggiamento perfetto in settimana e in campo. Sono felicissimo per lui e per il contributo importante che non è mai mancato".
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