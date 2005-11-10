Roma, Ndicka: "A Napoli serata folle. Mostrato il nostro carattere fino al fischio finale"

Un 3-3 folle, una partita molto bella. Napoli e Roma si dividono la posta in palio con i giallorossi che vanno avanti all'89' e i partenopei che pareggiano al primo minuto di recupero. Un punto a testa che lascia poco soddisfatti i tifosi ma Evan Ndicka non si abbatte. Il difensore della squadra della capitale ha pubblicato un post su Instagram:

"Una serata folle a Napoli. Abbiamo continuato a crederci, a lottare e abbiamo mostrato il nostro carattere fino al fischio finale".