Cagliari, Pisacane dopo il ko col Bologna: "Non manca mordente. Serve muovere la classifica"

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a DAZN dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna: "L'uscita di Winks ci ha fatto perdere in palleggio. Nel primo tempo potevamo andare di più sull'attacco diretto, la squadra a volte girava troppo la palla quando poteva andare profonda, ma penso che rispetto a Monza la squadra abbia cercato di lasciare tutto sul campo. Il Bologna l'ha sbloccata su palla inattiva, era una partita che sarebbe stata indirizzata da chi la sbloccava prima. Se avessimo guardato il calendario, oggi era difficile ipotizzare quello che abbiamo fatto fino a qui ma non serve a niente se non diamo continuità e non muoviamo la classifica".

Guardando il percorso, la sfida è far capire ai giocatori che va resettato quanto fatto per mettere più mordente?

"Non mi sento in questo momento di parlare di mordente, nella partita la squadra ci ha provato. Poi una squadra come il Bologna se va in vantaggio e cerca l'attacco diretto ti mette in difficoltà. Per come si era messa la gara poteva andare anche peggio, non è successo perché i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano, ho visto quella fame che a Monza è sparita. Devo lavorare su questo aspetto, serve capire che le partite durano tanto e non ci si può disunire anche se si va sotto".

In alcune partite si può vedere un'altra punta accanto a Mendy?

"Ha bisogno di crescere, ha un grande potenziale. Abbiamo fatto un compromesso, quando hai un giocatore della sua età non è semplice. In questo momento potrei trovare tante cose che non hanno funzionato, ma bisogna ripartire. Non significa essere perfetti dalla prossima, ma dobbiamo diminuire il gap fra ieri e la prima parte di stagione. Abbiamo anche bisogno di alzare l'autostima".