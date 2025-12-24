Focus TMW La Top 11 del Girone B di Serie C: le magie di Di Carmine fermano il Pontedera

E’ andata in archivio la 19^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Carpi-Guidonia Montecello 1-1

Torres-Arezzo 1-1

Livorno-Pontedera 2-2

Pineto-Gubbio 1-0

Sambenedettese-Vis Pesaro 0-2

Ascoli-Campobasso 0-0

Bra-Juventus Next Gen 1-1

Pianese-Ternana 0-0

Perugia-Forlì 4-0

Riposa: Ravenna

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-3-2:

Venturi (Arezzo): è vero che avrebbe potuto fare di più in occasione della rete della Torres, ma è stato lui a evitare la sconfitta con un intervento prodigioso a tempo scaduto su Diakitè. Un riflesso fondamentale. Poco prima uscita perfetta in anticipo su Sala.

Dell’Orco (Perugia): finalmente una partita in cui gli umbri sono riusciti a non soffrire e a vincere senza subire un tiro in porta. Angella è la solita garanzia, ma oggi indichiamo lui come migliore della retroguardia per non aver sbagliato un solo intervento. Contiene Macrì e spinge sulla fascia sinistra senza sosta.

Capuano (Ternana): divide la palma di migliore in campo con Martella, è soprattutto merito loro se le fere non soffrono granché nonostante giochino a lungo in inferiorità numerica. Quando al top si conferma uno dei difensori più forti della categoria.

Lancini (Campobasso): lo 0-0 di Ascoli consente di chiudere l’anno con un risultato positivo e con maggiore serenità in vista del girone di ritorno. D’Uffizi e Rizzo Pinna erano clienti scomodi, ma lui è riuscito a contenerli con bravura dominando la scena con una serie di anticipi perfetti per scelta di tempo. Impeccabile.

Frare (Pineto): nel giorno in cui si parlava più del possibile addio di Bruzzaniti che della partita col Gubbio ecco che la formazione di Tisci coglie una vittoria fondamentale acuendo la crisi degli umbri. Pellegrino ha segnato il gol decisivo, ma va a lui il voto più alto per aver contenuto bene un calciatore del calibro di La Mantia.

Primasso (Vis Pesaro): sarà un Natale da incorniciare per il difensore centrale che, improvvisamente, si riscopre goleador con una doppietta pesantissima sul sempre ostico campo di San Benedetto. Sfrutta due interventi imprecisi del portiere di casa per trasformarsi in un implacabile bomber.

Corradini (Ascoli): l’assenza di Damiani è di quelle pesanti, tuttavia lui riesce a non far rimpiangere un calciatore top con una prestazione di grandissima sostanza, ma anche di ottima qualità. Smista palloni a destra e sinistra quasi a memoria favorendo le sovrapposizioni degli esterni. Piacevole rivelazione.

Bartolomei (Perugia): quanto è mancato questo calciatore ai biancorossi nella prima parte di stagione! Bravo l’ex tecnico Braglia a spingere per il suo reintegro in rosa. Un gigante a cospetto dei calciatori del Forlì, un giocatore completo e che non c’entra nulla con la Lega Pro. Recuperarlo appieno sarebbe il vero colpo del mercato invernale.

Faggi (Pontedera): il suo gol non è bastato per vincere la partita sul campo del Livorno, ma ha comunque dato morale e fiducia a un gruppo che sta provando a uscire dalla crisi. Perfetto finalizzatore di una bella azione corale.

Di Carmine (Livorno): super partita di un centravanti con trascorsi in categorie superiori. Dionisi illumina di tacco e lui la mette all’incrocio dei pali per il provvisorio 1-0. Nel momento di maggiore difficoltà tira fuori dal cilindro un pallonetto magico che vale il definitivo 2-2 nello scontro diretto col Pontedera.

Baldini (Bra): lo scambio nello stretto con Sinani è un qualcosa di bellissimo, gesti tecnici di spessore che mettono fuori causa la difesa della Juventus NG: una volta davanti al portiere è quasi un gioco da ragazzi depositare il pallone in fondo al sacco.

Ivan Tisci (Pineto): rischia seriamente di perdere il suo bomber, ma è bravo a isolare la squadra dalle voci di mercato. L’1-0 sul Gubbio gli consente di chiudere un incredibile girone d’andata al quarto posto, con un ampio margine di vantaggio sulla zona retrocessione. In fondo l’obiettivo dichiarato era la salvezza…