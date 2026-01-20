TMW Caos completo in casa Trapani! Esonerato il Ds Volume

Il 22 gennaio sarà una data da cerchiare in rosso per il Trapani, cresce infatti l'attesa per l'udienza del TFN, ma di novità sembrano essercene di più imminenti, per quel che riguarda i quadri dirigenziali. Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, al Direttore Sportivo Luigi Volume è stato comunicato l'esonero dal club siciliano, e dello stesso potrebbe arrivare l'ufficialità a stretto giro di posta: ignote, a ora, le motivazioni, ma dopo lo smantellamento della squadra, ecco un altro tassello di un puzzle decisamente complicato.

Tra l'altro, Volume aveva preso il ruolo anche di uomo mercato solo lo scorso 29 dicembre, circa un mese dopo il suo ingresso nel club (20 novembre), rimpiazzando l'esonerato Andrea Mussi. Della vicenda, ecco il comunicato che fu allora diffuso dalla società granata:

"La società Fc Trapani 1905 comunica che, in data odierna e con effetto immediato, il direttore sportivo Andrea Mussi è stato sollevato dall’incarico ricoperto a partire 04 luglio 2024. Il ruolo di direttore sportivo verrà ricoperto da Luigi Volume".

Mussi lascia dunque il ruolo che aveva assunto nel giugno del 2023 in Serie D quando aveva contribuito a costruire la squadra che vinse il proprio girone conquistando la promozione fra i professionisti".