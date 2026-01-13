Grandolfo lascia il Trapani. A dicembre il ds Volume affermava: "Via solo se arriva uno sceicco"

“Le dico una cosa a caratteri cubitali: Grandolfo non si muove dal Trapani”. A fine dicembre il direttore sportivo del Trapani Luigi Volume nel corso della trasmissione A Tutta C in onda su TMW Radio aveva blindato l’attaccante classe ‘92 arrivato in estate e protagonista con sette reti in 21 presenze nel campionato di Serie C: “Non esce, non se ne parla. A meno che non arrivi lo sceicco di turno che paga cifre folli – aveva proseguito Volume - ma sinceramente non credo esista uno sceicco disposto a soddisfare le nostre richieste per Grandolfo, che sarebbero altissime. Non c’è dubbio".

A distanza di due settimane da quelle parole il calciatore cresciuto nel Bari ha salutato i siciliani e si è trasferito nel Casarano, altra squadra che milita nel Girone C, che lo ha ufficialmente annunciato nella giornata di oggi. E, non ce ne vogliano i salentini, di certo l’offerta ‘da sceicco’ che sarebbe servita per portare via Grandolfo dal Trapani non è certamente arrivata.

Un ulteriore segno delle difficoltà che vive la società siciliana, gravata da ben 15 punti di penalizzazione, presieduta da Valerio Antonini. L’addio di Grandolfo è il quarto, dopo Carriero, Negro e Ciotti, ma non l’ultimo visto che anche l’altro attaccante Canotto è in uscita dopo aver chiesto di andare via. E altri potrebbero arrivare se la società non darà quelle spiegazioni e garanzie che anche il tecnico Salvatore Aronica ha chiesto nel post gara di Latina.