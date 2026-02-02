Napoli, la telenovela Juanlu non è finita: non arriva oggi, ma resta nel mirino per l'estate
Non è una pista nuova, ma una storia che si riannoda ciclicamente. Il Napoli segue Juanlu Sánchez dallo scorso anno e già nell’agosto 2025 l’operazione era arrivata a un passo dalla conclusione. Poi l’infortunio di Lukaku costrinse il club a cambiare priorità, dirottando le risorse sull’investimento da 50 milioni per Hojlund. Da lì, la trattativa con il Siviglia è rimasta in sospeso.
Il discorso si è riaperto anche a gennaio, ma senza sviluppi concreti. Ora, però, il nome dell’esterno classe 2003 torna d’attualità. I tempi di recupero di Giovanni Di Lorenzo alleggeriscono l’urgenza di intervenire subito e riducono le possibilità di un affondo per Gabriele Zappa del Cagliari. In questo scenario, Juanlu non esce definitivamente dai radar.
Anzi, secondo La Gazzetta dello Sport, l’idea potrebbe essere quella di rinviare l’assalto all’estate, quando la trattativa potrà essere impostata con più calma. Dopo mesi di contatti e sondaggi, il Napoli valuta l’opzione di “prenotare” il giocatore per il futuro, trasformando un corteggiamento lungo un anno in un’operazione programmata per luglio. Una telenovela che, più che chiudersi ora, sembra destinata ad avere un nuovo capitolo tra qualche mese.
