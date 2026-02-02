Ufficiale
Union Brescia, fatta per Lorenzo Moretti: arriva in prestito con obbligo dalla Cremonese
TUTTO mercato WEB
Union Brescia è lieta di annunciare di aver acquisito dalla U.S. Cremonese, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Moretti.
Nato a Magenta (Milano) il 26 febbraio 2002, Lorenzo è cresciuto nei settore giovanile dell’Internazionale Milano, guadagnandosi le chiamate della Nazionale giovanile Under 17 e Under 18: per lui 16 presenze complessive e due gol in Azzurro. Ha esordito in Serie C con la maglia della Pistoriese e ha maturato esperienza tra Cadetteria e Serie C vestendo le maglie di Avellino, Triestina, Cremonese e Virtus Entella. In carriera vanta 122 presenze complessive, condite da 3 gol.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile