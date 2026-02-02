TMW
Milan, un colpo per il futuro. Il giovane Dalpiaz in sede per la firma, arriva dal Bayern Monaco
Il Milan, in attesa di capire come si concluderà la trattative per Jean-Philippe Mateta, ha chiuso un altro colpo in entrata buono soprattutto per il futuro.
In questi minuti è arrivato a Casa Milan Magnus Dalpiaz, terzino destro classe 2007 prelevato dal Bayern Monaco, per la firma sul suo nuovo contratto col club rossonero.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
