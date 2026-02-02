Ufficiale Spezia, colpo per l'attacco: dal Sassuolo arriva in prestito Laurs Skjellerup

Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'U.S. Sassuolo, le prestazioni sportive dell'attaccante danese Laurs Skjellerup.

Classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell'Hobro, è approdato nel 2018 al Randers, arrivando ad esordire con la squadra danese in Superligaen nel 2020. Dopo quattro anni trascorsi nel Club, nel 2022 fa ritorno all'Hobro, dove si impone come riferimento del fronte offensivo collezionando 49 presenze e 5 gol in due stagioni. Il trasferimento in Svezia, all'IFK Göteborg, segna per lui la prima esperienza estera, durante la quale riuscirà a mettersi in luce siglando 4 gol in 19 presenze. L'ottimo rendimento farà attirare su di lui le attenzioni del Sassuolo, che nel mercato di gennaio scorso lo acquista a titolo definitivo.

Centravanti dotato di grande forza fisica e senso del gol, Laurs Skjellerup è pronto a dare il proprio contributo alla causa aquilotta, con indosso la maglia numero 90.