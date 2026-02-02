Esclusiva TMW
Pescara, colpo a centrocampo: arriva l'ex Benevento Gennaro Acampora
TUTTO mercato WEB
Molto attivo il Pescara in queste ultime ore di mercato. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb il direttore sportivo biancazzurro Pasquale Foggia ha raggiunto l'accordo con il centrocampista Gennaro Acampora. L'esperto calciatore si era recentemente svincolato dal Benevento.
© Riproduzione riservata
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile