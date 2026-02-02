Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
De Santis: "Milan, bene il rinnovo di Maignan. Juve, fai uno sforzo per..."

Lorenzo De Santis, agente, è stato ospite di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Le sensazioni su questa sessione di calciomercato? 
"E' un mercato che fino alla fine può riservare dei colpi. Visto anche l'equilibrio che c'è in Serie A, sia in testa che in fondo, tutte cercano di rafforzarsi. Sono ore frenetiche. Ci sono diverse tracce da seguire".

Milan e Juve si sono accese nelle ultime ore, sorpattutto per il discorso attacco:
"Sono due situazioni simili ma anche diverse. Il Milan avrebbe bisogno di un altro attaccante, Fullkrug non ha la capacità di poterti far fare lo scatto per farti giocare il campionato. Manca ancora un vero 9 e per questo si anticipa l'arrivo di Mateta. Forse le nuove visite sono per cercare di abbassare ancora il prezzo. La Juve con Spalletti ha rivalutato tanti singoli, vedendola ci sarebeb anche la tentazione di rimanere così ma credo che se deve intervenire, dovrebbe fare uno sforzo in più per Icardi. E' quel nome che ti può risolvere le partite sporche e ha esperienza per darti qualcosa in più. Kolo Muani sarebbe un'alternativa ma non è un animale da 16 metri che richiede Spalletti per fargli fare il salto di qualità".

Napoli, arriva Alisson Santos:
"E' un giocatore che ha un potenziale importante, in parte inespresso. Deve migliorare per fare il salto di qualità nei numeri, deve essere più incisivo sotto rete. Visto l'infortunio di Neres, può essere quello che in corsa ti dà lo strappo. Poi a Conte ora è esploso in mano Vergara, decisivo nelle ultime partite ed è una risorsa importante".

Mercato del Napoli finito così?
"Credo di sì. Dopo il sospiro di sollievo per Di Lorenzo, credo di sì. La mano più importanre arriverà dall'infermeria, visto che aspetta Lukaku, De Bruyne, Anguissa, che sono uomini importanti e decisivi per Conte per tornare a lottare per lo Scudetto. Ha fatto uno sforzo ora per dare altre opzioni a Conte, ma poi credo che possa avere problemi di abbondanza".

Anche le altre si sono mosse. Il Milan ha chiuso per il rinnovo di Maignan:
"E' il migliore in Serie A insieme a Svilar, sta portando tanti punti al Milan. E' un merito importante di Allegri. Per il materiale che ha e la capacità del mister di far performare questo Milan in questo modo, avere Maignan, rinnovato e con fiducia, permetterà al Milan di competere fino alla fine. Ora vedremo se arriverà Mateta, che renderebbe il Milan più competitivo".

Inter, mercato chiuso?
"A questo punto vale la pretattica. Ci sono alcuni campionati comunque che rimarranno aperti. Se le entrate finiscono oggi, ci sono tracce, vedi Frattesi, che potrebbero ancora essere sensibili ad altri campionati. Le società cercano l'occasione last minute".

C'è un argentino che sta facendo bene in Serie A, ossia Nico Paz:
"E' un giocatore che già lo scorso anno aveva impressionato per il suo ambientamento rapido. Credo che oggi, se pensiamo a tutti i gol in cui è entrato possiamo dire che c'entra poco col nostro campionato, dove non vengono giocatori in rampa di lancio. E' la dimostrazione dell'importanza del progetto Como. Può essere una squadra che può iscriversi alla lotta per il quarto posto".

Atalanta che ha ceduto Lookman all'Atletico Madrid:
"Perde un giocatore straordinario la Serie A, tra i maggiori artefici delle fortune del club ultimamente. Ha avuto una gestione turbolenta, l'indizio di mercato era arrivato con la cessione di Raspadori qualche settimana fa. L'Atalanta che si è rivitalizzata con Palladino ed è una squadra che monostante questa perdita, se riesce a mantenere la sua identità, può spuntarla anche in Champions e dire la sua in campionato per un posto nelle coppe".

Qualche consiglio di mercato?
"C'è un giocatore che mi piace da impazzire, un marcatore centrale vecchio stampo, mancino, che ho provato. Lautaro Rivero del 2003, che è tornato al River quest'anno. Per me è straordinario, farà un grande Mondiale. Il River credo lo venderà oltre a 30 mln al Chelsea".

