Conte contro i calendari: "Tutti d'accordo, ma nessuno fa niente. Si ha difficoltà a esporsi"

Antonio Conte, in occasione della consegna della Panchina d'Oro a Coverciano, premio che ha vinto dopo lo Scudetto con il Napoli, ha parlato anche del tema delle tante partite, su cui si era espresso anche sabato dopo il 2-1 alla Fiorentina: "Siamo tutti d'accordo a 360 gradi, il problema è che si ha difficoltà a esporsi o a prendere delle posizioni. Tutti parlano, ma nessuno poi fa niente... Si andrà avanti così, non si può fare niente. Ci sono le istituzioni addette... Leggevo che la Federazione Tedesca stava cercando di fare qualcosa, ma è difficile muoversi singolarmente. Sono situazioni che non mi devono competere, sono un allenatore, ma è un problema in cui siamo tutti molto d'accordo, però non si fa niente".

Ci presenta Alisson Santos?

"Di mercato dovete parlare con gli addetti ai lavori, è giusto che parlino loro dei calciatori che arrivano".

Le è tornato il sorriso dopo la vittoria contro la Fiorentina, il sollievo per Di Lorenzo e la Panchina d'Oro.

"I sorrisi non devono mai mancare, poi quando siamo in partita c'è lo stress del lavoro e un accumulo di fatica che hai difficoltà a nascondere. Bisogna essere ottimisti e cercare di trovare sempre una soluzione anche nelle situazioni peggiori".

Clicca qui per leggere le parole di Antonio Conte.