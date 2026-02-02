Ufficiale Juventus Next Gen, arriva Justin Oboavwoduo dal City. Accordo fino al 2028

Justin Oboavwoduo è un nuovo attaccante della Juventus Next Gen: il giovane inglese, nato nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Oboavwoduo arriva dal Manchester City, dove ha mosso i primi passi nel settore giovanile, fino a conquistarsi un posto nelle selezioni della nazionale inglese. Dotato di grande velocità, tecnica e fiuto del gol, è pronto a mettersi alla prova in Italia e a proseguire il proprio percorso di crescita.