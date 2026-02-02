Ufficiale
Pontedera, arriva in prestito dal Pisa fino a giugno Louis Thomas Buffon
L'US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Louis Thomas Buffon.
Attaccante, classe 2007, arriva a titolo temporaneo dal Pisa Sporting Club.
Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, Buffon si è rapidamente affermato come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Nel marzo 2025 ha esordito nei professionisti a soli 17 anni, mentre nella stagione in corso ha collezionato 4 presenze in Serie A. Giocatore offensivo duttile e moderno, può agire sia da ala sinistra che da punta centrale. È inoltre nel giro della Nazionale delle Repubblica Ceca Under 19, con cui ha realizzato 6 reti in 7 presenze.
