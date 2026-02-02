Ufficiale Lumezzane, arriva in prestito dal Bari il centrocampista Vincenzo Colangiuli

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Colangiuli che giunge in prestito dall’SS Calcio Bari fino al 30 giugno 2026.

Colangiuli, centrocampista classe 2005 natio di Bari, è cresciuto nel vivaio biancorosso con cui ha esordito nella stagione 2023/24 in Serie B nel corso della partita contro il Modena del primo aprile, collezionando tre presenze al termine del campionato tutte da subentrato. Nella stagione successiva è protagonista con la maglia del Sorrento nel girone C di Serie C con cui scende in campo ventisei volte in campionato, con un assist all’attivo, e una in Coppa Italia. Nel 25/26 rientra al Bari con cui disputa tre gare in Serie B.

Vestirà la maglia numero 6

“Colangiuli è un centrocampista giovane, ma che ha già acquisito buona esperienza in C in un girone difficile come quello C e anche quest’anno ha saputo ritagliarsi uno suo spazio nella rosa del Bari in B. – le parole del ds Simone Pesce – Sapevamo di dover intervenire nel reparto centrale della squadra e in lui abbiamo individuato il profilo giusto per caratteristiche al gioco proposto da Troise”.