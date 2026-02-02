TMW
Virtus Entella, Fumagalli rientra al Como ma per riapprodare in B: c'è la Reggiana
TUTTO mercato WEB
Cambio di maglia per Tommaso Fumagalli, attaccante classe 2000 di proprietà del Como che nella prima parte di stagione ha militato in prestito alla Virtus Entella, con un ruolino di marcia da 24 presenze, 2 gol e 3 assist.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il calciatore crescito nella Giana Erminio si trasferirà, ancora una volta a titolo temporaneo, alla Reggiana.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
