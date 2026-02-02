Ufficiale
Mantova, depositato il contratto di prestito di Andrea Meroni dal Bari
TUTTO mercato WEB
Volto nuovo in casa Mantova. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo temporaneo dal Bari del difensore Andrea Meroni.
Il classe 1997 saluta il club pugliese a sei mesi dal suo arrivo, con un ruolino di marcia da 12 presenze complessive in biancorosso.
