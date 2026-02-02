Gubbio, fatta per il centrocampista Ivan Varone della Salernitana
Ivan Varone è un nuovo giocatore del Gubbio. Ormai fuori lista alla Salernitana da qualche settimana, l'esperto centrocampista si trasferisce alla corte di mister Di Carlo con la formula del prestito secco e con la società umbra che gli pagherà anche le ultime due mensilità Si tratta di un innesto di spessore per la formazione eugubina, pronta a garantirgli lo spazio non avuto a Salerno. Lo riporta tuttosalernitana.
