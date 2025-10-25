Carpi, Cassani: "Dovremo dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile"

In vista della gara contro il Gubbio, il tecnico del Carpi Stefano Cassani ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo dedicato questi giorni a recuperare le energie fisiche e mentali spese nella partita di lunedì - ha esordito il mister biancorosso -. Sono passati cinque giorni, quindi credo che saremo pronti per affrontare la prossima sfida. Che tipo di avversario mi aspetto? È una squadra costruita per stare nella parte alta della classifica, con giocatori importanti e un allenatore di valore. Sono molto organizzati e hanno un’identità chiara. Dovremo dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile.

Quanto è importante questa partita per il nostro cammino? Vale tre punti, come tutte le altre, ma sono punti fondamentali per avvicinarci al nostro obiettivo primario. Una vittoria ci permetterebbe di affrontare la partita successiva con maggiore tranquillità. Come gestiremo la squalifica di Casarini? Valuteremo Sall tra oggi e domani e decideremo all’ultimo. Chiunque sostituirà Casarini si farà trovare pronto. Domenica i cambi hanno fatto la differenza, entrando bene in partita, e sono sicuro che accadrà lo stesso.

Pietra potrebbe essere una soluzione per sostituire Casarini? Sì, Pietra è una possibile soluzione. Ha caratteristiche più da mezzala, ma può adattarsi al ruolo. Valuteremo con attenzione".