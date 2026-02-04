Carpi, Bernardi: "Usciti rafforzati dal calciomercato. Abbiamo fatto ciò che volevamo"

Marco Bernardi, direttore sportivo del Carpi, ha commentato quanto fatto durante la sessione invernale di calciomercato, conclusasi lunedì alle 20, attraverso le colonne de Il Resto del Carlino:

"Penso che il Carpi esca rinforzato dal mercato di gennaio e con una maggiore varietà in attacco. E’ stato un ultimo giorno abbastanza intenso, come sapete a me non piace muovermi alla fine, ma gli infortuni hanno cambiato un po’ i piani: anche Pitti, come Gerbi, ne avrà per 30 o 40 giorni e saremmo stati corti in difesa, con solo quattro centrali per tre posti, così abbiamo preso Benvenuto.

Però sono soddisfatto, siamo riusciti a fare quello che volevamo: abbiamo fatto uscire Forte inserendo un giocatore come Gaddini che ci può dare caratteristiche diverse rispetto a quelli che abbiamo: Puletto è un giocatore più di tecnica e di qualità in rifinitura, Gaddini ha più strappo e un bel tiro da fuori, un esterno rapido diverso da Giani che invece che ha grande forza. Poi la necessità di inserire dietro un giocatore ha portato al prestito Arcopinto per liberare un altro posto".