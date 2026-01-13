TMW Casarano, sorpasso sulla Dolomiti Bellunese per l'attaccante Molina

Dopo 13 presenze, e due reti, con la maglia del Siracusa per l’attaccante Juan Ignacio Molina si prospetta una nuova avventura in Serie C. Il classe ‘97 infatti lascerà il club siciliano, che sta attraversando alcuni problemi di natura economica e sarà prossimamente penalizzato in classifica, per far ritorno alla Vis Pesaro che lo girerà nuovamente altrove in prestito.

Se nei giorni scorsi era la Dolomiti Bellunesi a essere in vantaggio per l’argentino nelle ultime ore, come raccolto dalla redazione di TMW, il Casarano avrebbe effettuato il sorpasso e sarebbe pronto a piazzare il colpo a titolo temporaneo, ma con l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.