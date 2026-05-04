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Casertana, sirene dalla Serie B per Butic. Due club cadetti visionano il croato

Casertana, sirene dalla Serie B per Butic. Due club cadetti visionano il croatoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 10:49Serie C
Luca Bargellini

La stagione della Casertana non è ancora terminata, ma i rumors di mercato iniziano già a circolare per alcuni dei suoi giocatori.

In particolare per Karlo Butic, attaccante croato classe 1998 approdato alla corte di Federico Coppitelli nello scorso mese di gennaio.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com sul giocatore cresciuto nei vivai di Inter, prima, e Torino, poi, si sarebbero fatte avanti due formazioni di Serie B.

Si tratta di Cesena e Carrarese. Per quanto riguarda il Cavalluccio sarebbe un ritorno in quanto Butic ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2019/2020 mettendo a referto, in Serie C, 27 presenze e 10 gol.

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