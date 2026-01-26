Casertana, tre turni senza vittorie. Degli Esposti: "Flessione fisiologica"

Dopo una parte finale di 2025 strepitosa e un primo match del nuovo anno chiuso con un successo ad Altamura, la Casertana di Federico Coppitelli è incappata in tre weekend consecutivi senza vittorie. L'ultimo dei quali con il ko interno contro il Trapani.

A seguito di questo match ha preso la parola, attraverso i canali ufficiali del club campano, il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti:

“Stiamo attraversando una fase di stallo rispetto al filotto dei dieci risultati utili consecutivi. La squadra ha una flessione fisiologica che traspare in quelli che sono i risultati. E' in leggera sofferenza. E’ chiaro che nessuno se l’aspettava; nel momento in cui dovevamo dare un’accelerata ed un segnale importante al campionato, abbiamo avuto due battute d’arresto. Lascia l’amaro in bocca, oltre che per il risultato, ma soprattutto per le prestazioni che credo al di sotto del nostro valore. Abbiamo molte attenuanti; molti giocatori che si stanno portando avanti problematiche fisiche e nell’arco della stessa partita abbiamo avuto ulteriori infortuni. In questo momento dobbiamo fare quadrato; bisogna avere la forza e l’equilibrio di continuare questo percorso. Dobbiamo fare un respiro profondo, lavorare ancora di più in settimana, affrontare i momenti difficili con compattezza; spendere una parola in meno e fare una corsa in più".