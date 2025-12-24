Casertana, Degli Esposti: "Non siamo un supermercato ma una gioielleria. La B è il nostro sogno"

Ospite dei microfoni di Radio Caserta Tv il direttore sportivo della Casertana, Alessandro Degli Esposti, ha rilasciato alcune dichiarazioni per fare il punto della situazione in questo finale di 2025. Ecco quanto evidenziato da TuttoCasertana: "Sono molto contento del percorso fatto sinora. È chiaro che l'arrivo di nuovi calciatori che devono essere funzionali porterà ad una diversa distribuzione del minutaggio. Il miglioramento di questa squadra può nascere dalla profondità di organico e dalla diversità di soluzioni a nostra disposizione. La crescita viene soprattutto sul piano collettivo che viene sicuramente prima di quello personale."

Filosofia di mercato e valore dei calciatori - "Chi ha fatto bene avrà mercato, ma l'ho detto sia ai calciatori, sia ai procuratori, sia al presidente che la Casertana non è un supermercato ma una gioielleria. Chi vuole nostri giocatori troverà il corrispettivo giusto perché la nostra volontà è quella di essere ambiziosi pur cercando di non promettere nulla. Vogliamo migliorare questo gruppo, e saremo costretti a mandar via quei giocatori che hanno avuto poco minutaggio, per inserire quei pezzi necessari a rendere questa squadra più funzionale. In linea generale abbiamo fatto le dovute valutazioni per cui sappiamo le caratteristiche e i ruoli dove dobbiamo inserire i pezzi a noi necessari. Questi nuovi acquisti dovranno avere le attitudini umani e caratteriali per sposare un progetto come il nostro. Dietro abbiamo bisogno di un giocatore perché giocando a tre siamo corti numericamente, in mezzo al campo ci serve un calciatore con caratteristiche diverse da quelli in organico, davanti ci serve una prima punta più mobile che attacchi la profondità. Questi tre calciatori devono compensare le caratteristiche di chi c'è già in organico."

Ambizioni societarie e il sogno Serie B - "Nessun presidente non gioca per non vincere un campionato, anzi in B c'è una mutualità diversa, in particolare di diritti tv. La B sarebbe il più grande sogno della nostra vita, ben sapendo che davanti a noi ci sono quattro squadre che hanno speso fior di quattrini e che hanno un passato nelle categorie superiori. È un'impresa titanica ma prometto che faremo del nostro meglio. Se non arriveremo primi, arriveremo secondi o terzi. Mal che vada, ci giocheremo le nostre carte ai playoff."

Stadio, tifoseria e auguri finali - "C'è tanta volontà anche per lo stadio. Lavoriamo ogni giorno per far sì che ci si possa innamorare di questo club. Il gruppo è il nostro punto di forza. Vogliamo trasmettere anche all'esterno le nostre motivazioni. Dispiace non vedere i nostri tifosi in trasferta e spero in un maggior sostegno perché lo abbiamo meritato, lo spero perché nel girone di ritorno avremo a casa nostra delle partite affascinanti. Ho avuto il privilegio di vedere lo stadio pieno due anni fa e so cosa vuol dire. Lotta alla promozione? Noi siamo gli intrusi, per il momento. Buon Natale a tutto il popolo rossoblù, in particolare a quelle persone meno fortunate."