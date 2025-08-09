Ufficiale Catania, ecco Aloi. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dalla Ternana

Il Catania ha annunciato tramite i propri canali l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni di Salvatore Aloi dalla Ternana. il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 2027. Di seguito il comunicato degli etnei:

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Ternana Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Aloi, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2027.

Nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) l’11 novembre 1996 e cresciuto calcisticamente nella Reggina, il centrocampista ha vissuto gli esordi in Sicilia, debuttando con il Trapani in B nel 2014/2015 e con l’Akragas in terza serie nella stagione successiva.

Dopo un’esperienza con la Lupa Roma, Aloi ha inanellato tre annate consecutive con il Trapani, conquistando nel 2018/19 la promozione in cadetteria. Negli ultimi cinque campionati di Serie C, l’atleta calabrese ha indossato le maglie dell’Avellino, del Pescara e della Ternana. Complessivamente, il neo-rossazzurro ha disputato fin qui 296 gare nelle competizioni professionistiche ufficiali, realizzando 18 reti.