Il difensore Tuia riparte dalla Serie D: vicina la firma con il Flaminia Civita Castellana

Rimasto svincolato in estate dopo una parentesi in Croazia con l'NK Osijek, il difensore centrale classe '90 Alessandro Tuia è pronto a tornare a indossare gli scarpini. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'ex giocatore di Salernitana e Benevento - transitato in terza serie anche con le maglie di Monza e Foligno - firmerà un contratto con la Flaminia Civita Castellana, squadra della sua città, attualmente a metà classifica nel Girone G di Serie D.