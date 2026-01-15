TMW
Cavese, Suplja verso l'addio: destinazione Fidelis Andria in prestito
TUTTO mercato WEB
Elvaris Suplja si prepara a lasciare la Cavese. Il giovane attaccante kosovaro, classe 2006, non rientra più nei piani tecnici di Fabio Prosperi da oltre due mesi e ha trovato l'accordo per trasferirsi alla Fidelis Andria.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il giocatore approderà in Serie D con la formula del prestito fino al termine della stagione. Una scelta dettata dalla necessità di trovare continuità dopo le numerose panchine accumulate in maglia biancoblu.
Per Suplja si tratta di un ritorno nella quarta serie nazionale, categoria in cui aveva già militato lo scorso anno diviso tra Terranuova Traiana e Siena.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile