Cavese, tutto confermato: Suplja scende di categoria e va in prestito alla Fidelis Andria
La notizia era nell'aria, adesso è arrivata l'ufficialità. Elvaris Suplja, centrocampista kosovaro classe 2006, lascia la Cavese e passa alla Fidelis Andria. Di seguito la nota del club:
"Cavese 1919 rende noto di aver trasferito alla Fidelis Andria 2018, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del centrocampista Elvaris Suplja.
Ad Elvaris l’augurio di mettere in mostra le proprie qualità nel girone H della Serie D".
