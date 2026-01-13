Cittadella, operazione alla spalla riuscita per Zanellati. Il comunicato del club

Il Cittadella ha comunicato sui propri canali ufficiali che l’operazione a cui si è sottoposto il portiere Alessandro Zanellati è perfettamente riuscita. Il calciatore si era infortunato in allenamento prima della gara contro la Virtus Verona che ha aperto il 2026 venendo sostituito da allora dall’esperto Luca Maniero.

“Operazione perfettamente riuscita per Alessandro Zanellati presso la Chirurgia Ortopedica della Spalla Romagna di Cattolica. - si legge nel breve comunicato - Ora qualche settimana col tutore poi via alla riabilitazione. A presto Ale”.

Si tratta di un problema che richiede minimo tre mesi di tempo di recupero, fino a un massimo di sei, e che potrebbe portare il club a intervenire sul mercato nonostante la presenza di Matteo Cardinali ed Edoardo Scquizzato, oltre al già citato Maniero, in rosa.