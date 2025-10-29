Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', solo l'Audace Cerignola sblocca il match
Con la serata odierna, stanno proseguendo i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Serie C, che nel pomeriggio hanno visto Sambenedettese, Atalanta U23, Renate, Ravenna, Arezzo e Sorrento raggiungere allo step successivo - gli Ottavi di Finale - le già qualificate Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana e Union Brescia, scese in campo nella giornata di ieri.
Alle ore 20.30, poi, hanno preso il via gli ultimi quattro confronti di oggi (il turno si chiuderà poi domani). Da poco in archivio, quindi, i primi tempi, con una sola gara sbloccata, quella che vede l'Audace Cerignola in vantaggio sul Casarano; o meglio, sul doppio vantaggio contro la formazione rossoblù. Per il resto, solo pareggi a reti bianche.
Di seguito, il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite:
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Ora in campo (parziale)
Audace Cerignola-Casarano 2-0
43' Gambale, 45' Ruggiero
Giugliano-Benevento 0-0
Vicenza-Pro Vercelli 0-0
Monopoli-Potenza 0-0
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
Ore 20:30 - Ospitaletto-Inter U23
Già giocate (in neretto le squadre qualificate)
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Atalanta U23-Alcione Milano 2-1
36' Lopes (AM), 68' Lonardo (At), 88' Cissè (At)
Sambenedettese-Ascoli 2-1
8' Sbaffo (S), 28' Konate (S), 49' Rizzo (A)
Renate-Juventus Next Gen 1-1 (5-4 d.c.r)
17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)
Arezzo-Torres 2-0
24' Dell'Aquila, 76' Ravasio
Ravenna-Rimini 3-0
4' e 19' Okaka, 68' Da Pozzo
Sorrento-Trapani 1-1 (5-4 d.c.r)
36' [rig.] Vazquez (T), 45+1' Sabbatani (S)