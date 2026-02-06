Picerno, respinto il ricorso contro la squalifica di tre giornate inflitta a Kanoute
Con una nota diffusa attraverso i canali ufficiali della FIGC si apprende che la Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso presentato dal Picerno contro la squalifica di tre giornate comminata a Mamadou Kanoute, attaccante classe 1993 prelevato nel corso della scorsa sessione di calciomercato dal Trapani, dopo il cartellino rosso rimediato al 19' del primo tempo del match dello scorso weekend contro il Casarano.
Alla base della sanzione una gomitata al volto rifilata dal calciatore italo-senegalese a palla lontana.
