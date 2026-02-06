Roma, Zaragoza rimarrà con almeno il 50% delle presenze e la conquista dell'Europa

Il giornalista tedesco Christian Falk nel podcast "Bayern Insider" è tornato sull'arrivo alla Roma di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco: la trattativa stava per saltare a causa delle richieste della società bavarese relative il pagamento del prestito oneroso, fa sapere. L'obiettivo del Bayern Monaco era infatti incassare una parte del denaro proposto dal club giallorosso al Celta Vigo: la Roma era disposta a offrire agli spagnoli 3 milioni di euro, più del doppio di quanto avevano pagato ai tedeschi in estate (1.25 milioni).

Alla fine le parti hanno trovato la quadra a condizioni più vantaggiose per il Bayern, che però ha rinunciato all'incasso relativo al prestito oneroso: l'eventuale riscatto è passato da 12 (concordato precedentemente con la società di Vigo) a 13.5 e la Roma acquisterà Zaragoza a titolo definitivo in caso di raggiungimento del 50% delle presenze e la qualificazione in Champions o Europa League. L'inserimento dell'obbligo di riscatto condizionato è stato fondamentale per la chiusura della trattativa