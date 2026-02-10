Serie C, Catania fermato dal Cerignola. Lescano trascina la Salernitana

Sono terminate le gare di Serie C del Girone C iniziate alle 20.30: il Catania non va oltre lo 0-0 con il Cerignola e non riesce ad accorciare sul Catania, che ora ha ben 8 punti di vantaggio sugli etnei. Ne approfitta la Salernitana, che batte nettamente il Casarano e si porta alle spalle del Catania. In zona salvezza il Picerno vince lo scontro diretto con il Foggia, mentre il Siracusa cade contro il Cosenza. 2-2 in Atalanta U23-Potenza e Casertana-Crotone

GIRONE C

Martedì 10 febbraio

Team Altamura - Latina 1-0

61' aut.Pace

Cavese - Monopoli 1-0

24' Fusco

Sorrento - Giugliano 1-0

31' Crecco

Trapani - Benevento 0-5

17' e 67' Tumminello; 20' Manconi, 71' e 90+3' Mignani

Atalanta U23 - Potenza 2-2

45+2' Panada (A), 68' Schimmenti (P), 80' Manzoni (A), 82' Mazzeo (P)

Casertana - Crotone 2-2

12' Saco (CA), 23' Vinicius (CR), 31' Girelli (CA), 81' Gomez (CR)

Catania - Audace Cerignola 0-0

Cosenza - Siracusa 1-0

81' Emmausso

Foggia - AZ Picerno 1-2

16' Brosco (F), 18' Guadagni (P), 56' Pugliese (P)

Salernitana - Casarano 3-0

10' Molina, 68' e 70' Lescano

Classifica

Benevento 60, Catania 52*, Salernitana 49, Cosenza 43, Casertana 43, Crotone 41, Audace Cerignola 39, Monopoli 37, Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 27, Cavese 27, Latina 27, Picerno 26, Trapani 25*, Siracusa 22, Foggia 22, Giugliano 21

*una gara in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva