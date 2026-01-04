Ufficiale
Cosenza, ecco il rinforzo in attacco: dal Cerignola arriva Emmausso
Rinforzo in attacco per il Cosenza, che ha annunciato di aver ingaggiato Michele Emmausso. Di seguito la nota del club:
Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dall’Audace Cerignola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Emmausso. L’attaccante, nato a Napoli il 4 agosto del 1997, ha giocato con i pugliesi nella prima parte della stagione in corso. In carriera, dopo il settore giovanile con il Genoa, ha vestito le maglie anche di Foggia, Messina, Picerno, Potenza, Campobasso, Lecco, Catania, Vibonese, Cuneo, Siena, Reggina e Taranto. Emmausso, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno del 2027, con ulteriori 12 mesi di opzione.
