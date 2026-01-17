Ufficiale
Il Pontedera si rinforza in difesa: dal Pisa arriva in prestito Jeremy Mbambi
TUTTO mercato WEB
Rinforzo in difesa per il Pontedera: dal Pisa arriva in prestito il difensore Jeremy Mbambi. Di seguito la nota del club:
L'US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Jeremy Mbambi.
Difensore centrale di nazionalità belga, classe 2008, arriva a titolo temporaneo dal Pisa Sporting Club.
Mbambi era arrivato a Pisa l'estate scorsa, prelevato dal KAA Gent, e nei primi mesi italiani ha collezionato 6 presenze e 3 gol in Primavera 2, oltre ad esordire in Prima Squadra giocando 90' in Pisa-Torino di Coppa Italia.
Giocatore dotato di fisico e leadership, è stato capitano dell'Under 17 belga e attualmente è nel giro della Nazionale Under 18.
Benvenuto a Pontedera, Jeremy
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile