Ufficiale Il Pontedera si rinforza in difesa: dal Pisa arriva in prestito Jeremy Mbambi

Rinforzo in difesa per il Pontedera: dal Pisa arriva in prestito il difensore Jeremy Mbambi. Di seguito la nota del club:

L'US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Jeremy Mbambi.

Difensore centrale di nazionalità belga, classe 2008, arriva a titolo temporaneo dal Pisa Sporting Club.

Mbambi era arrivato a Pisa l'estate scorsa, prelevato dal KAA Gent, e nei primi mesi italiani ha collezionato 6 presenze e 3 gol in Primavera 2, oltre ad esordire in Prima Squadra giocando 90' in Pisa-Torino di Coppa Italia.

Giocatore dotato di fisico e leadership, è stato capitano dell'Under 17 belga e attualmente è nel giro della Nazionale Under 18.

Benvenuto a Pontedera, Jeremy