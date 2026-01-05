Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Crotone, Longo: "Il Benevento non necessitava dell'Epifania anticipata. Errori dell'arbitro"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
ieri alle 23:11Serie C
Claudia Marrone

Un iniziale vantaggio, poi il ko finale, tra la nebbia, con il Benevento che ha ribaltato il match condannando il Crotone a una sconfitta per 2-1 (CLICCA QUI per i risultati del turno completo). Un match comunque finito tra mille polemiche, e con un tempo di recupero decisamente molto lungo.

Come si legge sul portale tuttoc.com, questa l'analisi del tecnico dei calabresi Emilio Longo, che non le ha certo mandate a dire: "La gara è stata macchiata da un errore grossolano dell'arbitro, non possiamo parlare di questa partita se non sotto l'aspetto del sacrificio della mia squadra, per altro penalizzata da un'ingiustissima espulsione nel primo tempo: il mio calciatore non aveva commesso nessun fallo. Abbiamo comunque gettato il cuore oltre l'ostacolo, ma fare 57-58 minuti, poi si sono inventati 8 minuti di recupero... mi mantengo su questo tipo di affermazione perché potrei andare oltre e rischierei una squalifica".

Conclude poi, ribadendo certi concetti: "Il Benevento non aveva bisogno dell'Epifania anticipata. Questa è una partita condotta alla grande e doveva finire 11 contro 11. Non mi è piaciuto l'arbitraggio ma mi fermo qui perché voglio continuare ad allenare e anche pensare che il calcio sia uno sport pulito per le masse che credono nei valori essenziali".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
