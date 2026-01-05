Serie C, 20ª giornata: il Benevento vince in rimonta e va in vetta nel Girone C. Male la Triestina

Nella serata odierna, e con un ricco programma di ben quattro match, si è conclusa la 20ª giornata del campionato di Serie C, che ha preso il via sabato pomeriggio: prima giornata del girone di ritorno, la prima dopo la sosta natalizia. Le quattro partite in questione, hanno preso il via alle ore 20:30, e sono quindi da poco terminate, con la Triestina che cade ancora e rimane sempre parecchio distante dal penultimo posto che varrebbe almeno il playout: vince l'Alcione.

Nel Girone C, invece, prezioso il successo in rimonta del Benevento, che intanto si prende la vetta del raggruppamento, mentre frena il Cosenza che cade tra le mura amiche contro il Monopoli. Basta infine un tempo alla Casertana per mettere al tappeto il Team Altamura.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

GIRONE A

Cittadella-Virtus Verona 4-1

21’ Anastasia (C), 45’+5’ e 49’ Rabbi (C), 82’ Patane (V), 88’ Vita (C)

Trento-Giana Erminio 3-1

29’ e 82’ [rig.] Pellegrini (T), 46’ Beretta (G), 87’ Dalmonte (T)

Ospitaletto Franciacorta-Lecco 1-1

17' [rig.] Sipos (L), 33' Messaggi (O)

Pro Vercelli-Pro Patria 1-0

57' Burruano

Renate-Pergolettese 2-1

25’ Auriletto (R), 68’ Spedalieri (R), 81’ Arini (P)

Arzignano Valchiampo-Union Brescia 1-2

47' Moretti (AV), 63' Rizzo (UB), 86' Boci (UB)

Inter U23-Novara 0-0

Lumezzane-Vicenza 1-1

52' Morra (V), 74' Caccavo (L)

Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe 2-0

16' Gobetti (D), 86' Clemenza (D)

Triestina-Alcione Milano 1-2

47' Marconi (A), 62' Pitou (A), 74' Ionita (T)

Classifica: Vicenza 50, Union Brescia 39, Lecco 38, Cittadella 35, Alcione Milano 30, Trento 30, Renate 28, Inter U23 28, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Arzignano Valchiampo 24, Dolomiti Bellunesi 24, Ospitaletto 23, Lumezzane 23, Novara 22, AlbinoLeffe 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Picerno-Audace Cerignola 1-1

51' D'Orazio (C), 92' Frison (P)

Cavese-Sorrento 1-0

69' Ubaldi (C)

Atalanta U23-Latina 1-2

58' e 70' Parigi (L), 86' Manzoni (A)

Foggia-Catania 1-1

58' Bevilacqua (F), 65' [aut.] Buttaro (F)

Potenza-Giugliano 0-0

Siracusa-Salernitana 3-1

2' Di Paolo (SI), 40' Contini (SI), 45+7' Achik (SA), 49' Candiano (SI)

Trapani-Casarano 1-0

79' Stauciuc

Benevento-Crotone 2-1

73' Zunno (C), 83' Mignani (B), 90'+2 Carfora (B)

Cosenza-Monopoli 0-2

72' Fall, 90'+4 Dudic

Team Altamura-Casertana 0-2

45'+1 Heinz, 45'+3 Bentivegna

Classifica - Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28, Casarano 28, Potenza 26, Trapani 26, Audace Cerignola 25, Atalanta U23 22, Cavese 21, Sorrento 21, Siracusa 21, Team Altamura 20, Latina 19, Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Juventus Next Gen-Carpi 2-0

24’ Puczka, 45’ Okoro

Pianese-Ascoli 4-2

30’ [rig.], 45’+4’ [rig.] e 81’ Bellini (P), 35’ Milanese (A), 43’ Silipo (A), 90’+1’ Sodero (P)

Pontedera-Torres 1-3

8’ e 52’ Di Stefano (T), 10’ [aut.] Cerretti (P), 19’ Faggi (P)

Forlì-Arezzo 1-2

16' Francolini (F), 55' Righetti (A), 93' Eklu (A)

Vis Pesaro-Pineto 0-2

7' Vigliotti (P), 18' Lombardi (P)

Campobasso-Ravenna 2-1

51' e 80' Gala (C), 56' [rig.] Luciani (R)

Bra-Sambenedettese 2-2

16' Eusebi (S), 27' Rottensteiner (B), 37' Candellori (S), 90'+8' Baldini (B)

Guidonia Montecelio-Perugia 1-2

39' Montevago (P), 51' Manzari (P), 87' Esempio (G)

Ternana-Livorno 2-1

11' Kerrigan (T), 58' Dubickas (T), 6' Biondi (L)

Riposa: Gubbio

Classifica: Arezzo 43, Ravenna 41, Ascoli 34, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Ternana 26, Carpi 26, Campobasso 26, Pianese 26, Juventus Next Gen 24, Forlì 24, Livorno 19, Gubbio 19*, Sambenedettese 19, Perugia 18, Bra 16, Torres 14, Pontedera 14

* una gara in meno

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva