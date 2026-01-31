Cesena, Mignani: "2-1 nasce da rimessa non data a noi. Arbitri, si chiede dialogo e ci buttano fuori"

"E’ un momento in cui si evidenziano al massimo difetti e fragilità. Subiamo gol con troppa facilità pur creando e giocando un buon calcio. Non siamo riusciti a metterla dentro in diverse occasioni, siamo andati in vantaggio disputando un ottimo primo tempo ritrovandoci 1-1 su una ripartenza. Il 2-1 è viziato da una rimessa laterale che era per noi. Potevamo pareggiarla due volte, con tre tiri consecutivi che potevano consentirci di rimettere le cose a posto. L’Avellino, da squadra esperta, ha saputo gestire al meglio dopo il 3-1. Come contro il Bari devo dire che lavoriamo bene, ci proviamo, stiamo bene in campo, ma subiamo troppo rispetto a quanto proponiamo. Voglio dire che gli arbitri parlano spesso di dialogo e di confronto: a cospetto di un errore evidente ho provato a far valere le mie ragioni e mi sono ritrovato espulso. Devo chiedere scusa alla società e alla squadra perché non è giusto lasciar da soli i calciatori.

Blesa? Ci ha detto prima della partita che ha un dolore alla caviglia, non so niente di una sua eventuale partenza. Evidentemente non era in grado di scendere in campo. Olivieri arrabbiato? Io pretendo che tutti diano il massimo, fosse anche per un solo minuto. Non so se fosse arrabbiato quando è uscito, e con chi, ma il discorso non cambia. Io dico che il risultato del campo è sempre quello giusto: loro ci hanno castigato tre volte, colpendo un palo, noi abbiamo creato molto senza essere cinici. Sono sempre gli episodi che determinano i risultati”. Queste le parole del tecnico del Cesena Michele Mignani in conferenza stampa dopo la sconfitta di Avellino.