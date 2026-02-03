Serie C, i marcatori: D'Uffizi e Bifulco toccano quota 10. Chiricò va invece verso i 15

Non solo la sessione di riparazione del calciomercato. Con la serata di ieri, lunedì 2 febbraio, il campionato di Serie C ha definitivamente mandato in archivio la 24ª giornata del campionato, che ha smosso non solo le classifiche dei club ma anche la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

10 gol: Sipos (4; Lecco)

9 gol: La Gumina (4; Inter U23)

8 gol: Mastroianni (3; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Stuckler (2; Vicenza)

7 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Caccavo (Lumezzane), Morra (1; Vicenza), Rauti (Vicenza), Sali (AlbinoLeffe)

6 gol: Capone (5; Trento), Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), Dalmonte (Trento), Karlsson (Renate), Gunduz (Triestina)

GIRONE B

10 gol: Bifulco (1; Campobasso), Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto), D’Uffizi (Ascoli)

9 gol: Pattarello (3; Arezzo)

8 gol: Gori (2; Ascoli), Tenkorang (Ravenna)

7 gol: Di Carmine (4; Livorno), Sinani (Bra), Spini (2; Ravenna), Stabile (Vis Pesaro), Tavernelli (Arezzo)

6 gol: Cianci (1; Arezzo), Cortesi (1; Carpi/Arezzo), Dionisi (2; Livorno), Dubickas (Ternana), Eusepi (1; Sambenedettese), Luciani (1; Ravenna), Petrelli (2; Forlì), Ravasio (2; Arezzo)