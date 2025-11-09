Sassuolo, Thorstvedt: "Atalanta molto forte, dobbiamo fare meglio rispetto al Genoa"
Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match odierno al Gewiss Stadium contro l'Atalanta: "Sappiamo che loro sono molto forti, oggi le seconde palle saranno molto importanti. Dobbiamo fare meglio rispetto alla sfida con il Genoa, abbiamo perso troppe seconde palle".


