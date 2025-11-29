Dopo la breve parentesi al Rimini, per Falasco si riapre la pista Ternana
Dopo la breve parentesi al Rimini, Nicola Falasco è pronto a rimettersi in moto. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, la Ternana ha intensificato il proprio interesse nelle ultime ore, aprendo un effetto domino che potrebbe sbloccarsi già a inizio dicembre. L’arrivo dell’esterno classe ’93 permetterebbe infatti ai rossoverdi di liberare Bruno Martella, promesso sposo del Pescara per il mercato di gennaio: tra le parti esiste già un accordo verbale.
Il retroscena aggiunge ulteriore peso alla trattativa: in estate Falasco era stato molto vicino proprio alla Ternana, prima di allenarsi con il Gubbio e firmare poi con il Rimini. Sullo sfondo resta un sondaggio del Campobasso, ma il pressing degli umbri è quello che, al momento, appare più concreto e destinato a chiudere il cerchio.