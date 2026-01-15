Ufficiale
Livorno, volto nuovo in difesa: preso l'ex Rimini Nicola Falasco
Nicola Falasco è un nuovo giocatore del Livorno. Il terzino, svincolato dopo la parentesi al Livorno, è stato annunciato dal club toscano:
"Nicola Falasco è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Difensore, porta con sé più di 180 presenze in Serie B e quasi 300 tra i professionisti ottenute vestendo le maglie, tra le tante, di Pistoiese, Avellino, Perugia, Pordenone e Ascoli. In questo inizio di stagione gioca con il Rimini fino a dicembre".
