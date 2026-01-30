SudTirol-Catanzaro, i convocati di Aquilani: Cissé assente, c'è il neo acquisto Esteves

C’è anche il neo acquisto Esteves fra i convocati di mister Alberto Aquilani per la sfida contro il SudTirol di domani. Rispetto alla gara contro la Sampdoria rientrano Antonini e Verrengia in difesa, mentre sono assenti Di Chiara e Cissé entrambi in uscita dal club in questo mercato. Questo l’elenco completo:

PORTIERI: Marietta, Pigliacelli, Borrelli

DIFENSORI: Esteves, Antonini, Bashi, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro

CENTROCAMPISTI: Petriccione, Liberali, Pontisso, Pompetti, Alesi, Rispoli, Buglio

ATTACCANTI: Pandolfi, Pittarello, Iemmello, Nuamah, D’Alessandro, Di Francesco