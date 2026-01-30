Ufficiale
Cavese, il terzino Pelamatti va in prestito in Serie C: giocherà con il Pro Palazzolo
Dopo 10 presenze in questa prima metà della stagione con la maglia della Cavese, il terzino sinistro classe 2004 Pelamatti scende di categoria per cercare un maggiore minutaggio. Lo comunica il club campano con una nota:
"Cavese 1919 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Pro Palazzolo 1913, sino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del difensore Andrea Pelamatti.
Ad Andrea il più sincero grazie per la professionalità mostrata verso i colori biancoblu’ con l’augurio di raggiungere i migliori traguardi professionali nel corso della carriera".
