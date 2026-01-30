Sudtirol-Catanzaro, i convocati di Castori: niente prima per Alessio Cragno
Attraverso i propri canali ufficiali il Sudtirol ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Fabrizio Castori per la gara in programma domani contro il Catanzaro sul prato del 'Druso'.
Rispetto al match contro il Padova dello scorso weekend non ci sono novità. Rimandata, dunque, la prima chiamata per l'ultimo arrivato, Alessio Cragno.
Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner.
Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Sabatini, Veseli.
Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Crnigoj, Frigerio, Mallamo, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka.
Attaccanti: Merkaj, Odogwu, Pecorino, Verdi.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
