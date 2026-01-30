Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”

Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Luca Bargellini
Oggi alle 18:06Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Mario Petrone, allenatore dalla lunga esperienza in Serie C, è intervenuto sulle frequenze di TMV Radio, analizzando il turno di campionato, il momento delle big e il mercato di gennaio.

Mister Petrone, questa sera scendono in campo le prime tre del girone B. Qual è, secondo lei, l’impegno più complicato?
“Credo che la partita più difficile sia quella del Ravenna a Perugia. L’Arezzo, per continuità, affronta un Guidonia che nell’ultimo periodo non ha avuto un grande trend. Invece Perugia è un campo complicato, una piazza importante che ha tanta voglia di rivalsa. Nel girone di ritorno fare punti lì non è semplice per nessuno. Io stasera guarderò proprio quella partita”.

L’Arezzo, tra l’altro, potrebbe avere anche una voglia di rivalsa verso il Guidonia, unica squadra ad aver vinto in casa dei toscani.
“Sì, è vero. Quel successo del Guidonia fu sorprendente, perché l’Arezzo era imbattuto e stava dominando il girone. Anche questi dettagli però fanno parte del calcio”.

A proposito di Perugia: come si spiega una stagione così complicata per il Grifone?
“A volte creare troppe aspettative è un boomerang. Questa squadra viene da due o tre anni non brillanti e secondo me ha accusato un senso di responsabilità superiore alle proprie possibilità. Io il Perugia l’ho visto giocare e, a parte qualche partita persa male a inizio stagione, nell’ultimo periodo ho visto una squadra viva. Però giocare in una piazza così, con una tifoseria presente e una pressione forte, non è semplice. L’aspetto psicologico ha inciso molto”.

Passiamo al girone C: Catania e Benevento stanno viaggiando praticamente appaiate. Qual è il valore aggiunto dell’una e dell’altra?
“Sono due squadre che stanno facendo una grandissima stagione, non solo per la classifica ma per ciò che esprimono. Il Benevento è una squadra piacevole, propositiva, con geometrie ben definite. Floro Flores è stato bravo a dare continuità al lavoro di Auteri: alcune giocate sono codificate, si vede che la squadra gioca quasi a memoria.
Il Catania invece ha un grande equilibrio e la miglior difesa del girone. Alla lunga credo che questo possa fare la differenza. Nel girone di ritorno sarà difficile fare punti ovunque, perché tutte le squadre si sono rinforzate”.

Si aspettava un girone così combattuto?
“Sì, perché Benevento, Catania e Avellino lo diciamo da inizio stagione: sono le tre che si giocheranno il primo posto. È il girone più bello e avvincente, con colpi di scena ogni domenica. Nelle ultime settimane si sono alternate: pareggia una e vince l’altra. È il segno di un equilibrio totale”.

Capitolo Coppa Italia Serie C: finale inedita tra Potenza e Latina.
“È una finale meritata. Spesso la Coppa Italia viene sottovalutata, usata per far respirare i titolari, ma quando incontri squadre forti lungo il percorso e sei in un buon momento fisico e mentale, puoi arrivare fino in fondo. Il Latina non mi sorprende: è una delle squadre che ha fatto più punti nell’ultimo periodo, il cambio di allenatore e il mercato di gennaio hanno inciso molto”.

Vincere la Coppa può diventare una scorciatoia importante in chiave playoff.
“Assolutamente sì. Vincere la Coppa significa risparmiare turni, e dopo 38 partite è fondamentale. Poi nei playoff può succedere di tutto: ricordiamo il Cosenza di Piero Braglia, che partì da ultimo e vinse a sorpresa. Nel calcio bisogna crederci e sognare”.

Mercato di gennaio: oltre 300 operazioni in Serie C. Che segnale è?
“Non è più un mercato di riparazione ma di forte correzione, ed è un segnale negativo. Cambiare quattro, cinque o sei giocatori a gennaio è un problema tecnico e gestionale. Inserirne uno o due è normale, ma così tanti significa che qualcosa è stato sbagliato prima.
Preferisco parlare di giovani valorizzati, di plusvalenze, di investimenti. Bocciare tanti giocatori a metà stagione, giovani o esperti che siano, è una sconfitta per tutti”.

Un mercato che ha perso identità?
“Sì, oggi si guarda troppo all’economia e poco al progetto tecnico. Le cose belle sono altre: pescare un giocatore dai dilettanti, responsabilizzarlo, valorizzarlo. Questo dovrebbe essere il senso del mercato di gennaio”.

Articoli correlati
Petrone: “L’esclusione del Trapani sarebbe una ferita per tutto il calcio” Petrone: “L’esclusione del Trapani sarebbe una ferita per tutto il calcio”
Petrone: "Girone C si deciderà alle ultime 5 gare. Catania, Benevento, Salernitana... Petrone: "Girone C si deciderà alle ultime 5 gare. Catania, Benevento, Salernitana le big"
Petrone: "L'Ascoli deve cambiare un po' pelle. Perché ha qualità, e può crescere"... Petrone: "L'Ascoli deve cambiare un po' pelle. Perché ha qualità, e può crescere"
Altre notizie Serie C
Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”... TMW RadioPetrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Pontedera, ceduto Simone Ianesi a titolo definitivo alla Pianese Pontedera, ceduto Simone Ianesi a titolo definitivo alla Pianese
Empoli, Konaté torna a casa: giocherà in prestito al Lecco fino a fine stagione UfficialeEmpoli, Konaté torna a casa: giocherà in prestito al Lecco fino a fine stagione
Doppio ingresso in casa Arzignano: arrivano in prestito Perini e Nwuachukwu UfficialeDoppio ingresso in casa Arzignano: arrivano in prestito Perini e Nwuachukwu
Cavese, arriva dal Perugia Moustapha Yabre: operazione in prestito con diritto UfficialeCavese, arriva dal Perugia Moustapha Yabre: operazione in prestito con diritto
Novara, ceduto in prestito fino a giugno Gracien Deseri alla Cairese UfficialeNovara, ceduto in prestito fino a giugno Gracien Deseri alla Cairese
Novara, risoluzione anticipata del prestito di Giovanni Perini con il Cesena UfficialeNovara, risoluzione anticipata del prestito di Giovanni Perini con il Cesena
Pergolettese, nuova linfa per l'attacco: arriva l'esperto centravanti Rossetti UfficialePergolettese, nuova linfa per l'attacco: arriva l'esperto centravanti Rossetti
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
2 Gasperini su Gollini: "Non potevo più vederlo, ma a Roma l'ho ritrovato maturo e cresciuto"
3 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
5 Il Milan irrompe su Mateta: trattativa in chiusura. E Nkunku può andare in Turchia
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Elliott è fuori dal club. RedBird ha completato il rifinanziamento, il comunicato
Immagine top news n.1 Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: l'agente è in sede per gli ultimi dettagli
Immagine top news n.2 Calciomercato Atalanta, il Fenerbahce spinge forte per Lookman: decisiva la volontà del giocatore
Immagine top news n.3 Playoff Europa League, il Bologna pesca il Brann. L'andata il 19/02, ritorno al Dall'Ara il 26
Immagine top news n.4 Champions League, il sorteggio: Inter in Norvegia, Juventus col Galatasaray e Atalanta-BVB
Immagine top news n.5 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
Immagine top news n.6 Kristjan Asllani può finalmente dire sì al Besiktas: l'albanese è atterrato a Istanbul. I dettagli
Immagine top news n.7 Ore calde per Mateta al Milan. Cosa serve per chiudere già a gennaio? Il punto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.2 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.3 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.4 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, occhi su Taborda del Panathinaikos: l'argentino in gol ieri contro la Roma
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Stojilkovic ha firmato: acquisto a titolo definitivo dal Cracovia
Immagine news Serie A n.3 Liverpool a caccia di rinforzi a destra: occhi su Denzel Dumfries dell'Inter
Immagine news Serie A n.4 Flop Napoli in Champions? Sorrentino va contro corrente: "Se all'Arsenal togli 10 giocatori..."
Immagine news Serie A n.5 Parma, Nicolussi Caviglia: "So che i piazzati sono un'arma importante qui: sono pronto"
Immagine news Serie A n.6 Torino, scatto per Luca Marianucci in prestito secco: superati Sassuolo e Cremonese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol-Catanzaro, i convocati di Aquilani: Cissé assente, c'è il neo acquisto Esteves
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Aquilani: "Esteves un'opportunità. SudTirol? Spero il campo sia praticabile"
Immagine news Serie B n.3 Samp-Spezia, i convocati di Gregucci: out l'ex Esposito. Ci sono i nuovi Di Pardo e Cicconi
Immagine news Serie B n.4 Colpo del Padova per l'attacco: arriva Caprari dal Monza: sei mesi con opzione
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, Castori dovrà fare a meno di Martini per oltre un mese. Il report medico
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni: "Serviranno motivazioni e fame. Mercato? Non compriamo tanto per fare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, il terzino Pelamatti va in prestito in Serie C: giocherà con il Pro Palazzolo
Immagine news Serie C n.2 Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, ceduto Simone Ianesi a titolo definitivo alla Pianese
Immagine news Serie C n.4 Empoli, Konaté torna a casa: giocherà in prestito al Lecco fino a fine stagione
Immagine news Serie C n.5 Doppio ingresso in casa Arzignano: arrivano in prestito Perini e Nwuachukwu
Immagine news Serie C n.6 Cavese, arriva dal Perugia Moustapha Yabre: operazione in prestito con diritto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.5 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping